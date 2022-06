¿Cómo organizar mejor una habitación pequeña? ¡11 tips imperdibles!

Si la habitación es pequeña, difícilmente habrá espacio extra para un vestidor acomodado y espacioso. Y, ¿te has parado a pensar que se puede hacer con todo ese espacio vacío debajo del colchón? Sabanas, ropa, cualquier accesorio que no quieras dejar expuesto pero para el que ya no halles sitio… Esta es una excelente ubicación, que no entorpecerá el limitado espacio de movilización pero si quedará muy accesible.

Creación de Decorsia Home