Guia para combatir el moho en tu casa

Para limpiar el moho de las superficies no porosas también puedes usar una solución de detergente más agua caliente. Aunque el detergente en sí no mata el moho, si el mismo está en materiales no porosos, no es necesario matar el moho con una solución específica, siempre y cuando le remuevas completamente de la superficie.

