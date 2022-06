Cómo construir un deck de madera ¡Mira cómo lo hicieron paso a paso!

¿Quién no ha querido tener un lindo y elegante deck de madera para diseñar y decorar nuestros exteriores, jardines, terrazas, balcones y patios? Y es que, un lindo deck es la mejor forma de hacer que tus exteriores luzcan más completos y hermosos, ¿no lo crees? Por esto mismo, hoy queremos enseñarte cómo construir tu propio deck ¡con tus propias manos! You can do it, then do it yourself (DYS)…