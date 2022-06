15 ideas fáciles que puedes hacer en un dia y con poco presupuesto

En este día traemos unas excelentes ideas super simples que puedes realizar tu mismo desde la comodidad de tu casa, se trata de 15 ejemplos de accesorios fáciles de hacer dentro de la vida cotidiana, con materiales económicos, reciclados, restaurados, piezas antiguas, donde la creatividad no tendrá limite, donde simples tablas de madera pueden crear un hermoso librero, botellas que se convierten en lámparas, sillas o piezas viejas que vuelven a la vida con trucos muy prácticos que no podrás creer, quédate con nosotros para que no te pierdas ni un detalle a continuación…