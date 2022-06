Cosas que NO debes tener en tu casa si ya tienes más de 30 años

Es normal que cuando abandonamos la casa de nuestros padres, en medio de la juventud, amoblemos nuestra casa con elementos heredados como sofás, sillas y mesas; y es que, como dice el dicho, a caballo regalado no se le mira el diente. Sin embargo, al llegar a la adultez, es momento de adquirir tus propios muebles y -en este orden de ideas- procurar que estos no sean ni muy chicos ni muy grandes para que así tu espacio no se vea ¡ni atestado ni desolado!