7 consejos Feng Shui para la cocina para atraer la buena suerte

La orientación más apropiada para la cocina es el oeste de la casa, colocando el fogón en la pared sur. La distribución óptima es una isla en el medio de la cocina. Esta orientación debe ser compatible con el hecho de que el elemento fuego no quede directamente en línea recta con alguna puerta o enfrentados a una puerta. La persona que prepara los alimentos no debe hacerlo de espaldas a la puerta, sino por el contrario viendo hacia ella. Otra premisa es no situar la puerta de la cocina frente al baño ya que debilitaría la energía vital pudiendo afectar la salud de los habitantes de la casa.