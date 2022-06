10 casas modernas que te van a gustar si tienes poco presupuesto

Este es un proyecto moderno y del tipo cubo. Sus volúmenes en blanco y negro, resaltan con los espacios vacíos de las ventanas cuadradas de diferente dimensión pero la pequeña en armonía con la colateral. Un balcón para la habitación principal. Pero ésto, no es el único atractivo de ésta casa. Como ves se trata de una fachada hermética y cuando ellas son así, la fachada posterior siempre son una sorpresa. No dejes de ver este proyecto y su fachada posterior. Me mandarás una sonrisa al hacerlo.

