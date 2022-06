¡8 casas de madera que te encantarán!

¿Quién no quisiera estar en aquella terraza gozando del calor de esa chimenea y del lindo y refrescante paisaje?; ¡nosotros sí que quisiéramos algo así! Imagina lo cómodo, delicioso y exquisito que es pasar aunque sea un fin de semana en medio de este particular espacio de madera negra y modernidad a la vista. ¿Ves que no todas las casas de madera son necesariamente rústicas o campestres?