15 ideas para la terraza que puedes hacer en un fin de semana, ¡quedará hermosa!

Si la vista desde tu azotea no es interesante o no es de tu agrado puedes construir un muro verde que sirva de decoración y al mismo tiempo tape la vista que puede resultar desagradable. Para ello, escoge una pared, instala unas jardineras y siembra en ellas plantas ornamentales que se convertirán en la vista que adorne tu terraza. He aquí un diseño del estudio Regenera-mx-fabrica-ecológica.