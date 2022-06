10 opciones de pisos para patios y terrazas

Elegir el material de nuestros pisos y revestimientos para patios, terrazas y en general para espacios exteriores, sin dudas, no es tarea sencilla. Y es que, esta elección en particular son muchos los factores a tener en cuenta: estética; estilo; resistencia a todo tipo de factores (entre ellos el agua y el sol); durabilidad; color; tonalidad; acabado; etc. ¿Aún no sabes cómo revestir estas zonas de tu casa?; en ese caso, puede que estas ideas te inspiren un poco o ¡mucho!