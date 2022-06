6 casitas de madera perfectas para dejar la ciudad

He aquí otra constante que no varía independientemente del material de la fachada o del metraje propio de la vivienda y eso es: el deck. Y es que, como verás a continuación, todas y cada una de las estructuras incorporan un lindo deck que, además de encontrarse suspendido como el resto de la casa -de hecho solo un 7% de ella no se halla suspendida- ¡da contra lindos, refescantes y reajantes paisajes naturales!