5 casitas de un piso con muchas ideas para copiar

Erróneamente se creyó en algún momento que las casas llenas de estilo tenían que ser de dos pisos para tener un aspecto verdaderamente imponente, pero lo cierto es que en cualquier tamaño, presentación o diseño hay lugar para lo espectacular si tan solo se juega bien con las dimensiones disponibles, condiciones del terreno y los materiales a escoger.

Los profesionales de C. Schirmer nos traen un pequeño abre-bocas de 5 modelos de casas de un piso que no tienen nada que envidiarle a aquellas con mayor diámetro vertical. Cada una con sus características especiales, nos muestran que no son necesarias las extravagancias para sacarle provecho a la construcción de nuestros sueños.

