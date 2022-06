El proyecto de una cocina espectacular (¡Para inspirarte!)

Vamos a aclarar algo, el almacenaje en esta cocina no es inteligente nada más -no- ¡es superdotado! O acaso, ¿qué me dicen de este cajón para utensilios hecho a la medida de todos y cada uno de ellos. Así es, cada cosa tiene su sitio exacto. Una idea como estas tiene por objetivo una sola cosa: que reine el orden. No olvides que, para que el diseño y estilo de una cocina brille, primero debe establecerse un orden. La anarquía aquí no vale, ¿eh?