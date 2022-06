6 Mini estudios perfectos para apartamento pequeñitos

No importa que no cuentes con demasiado espacio para disponer y diseñar tu estudio o tu despacho pues, como lo ves, incluso una pequeña esquina podría convertirse en el lugar en potencia donde dar rienda suelta a toda tu creatividad e ingenio. Instalar repisas flotantes podría ayudarte a mejorar el sistema de almacenamiento y el orden de tu espacio de creación. Así mismo, incorporar un tablero de estos te permitiría establecer tus labores y recordártelas a cada momento. Por último, incluir elementos florales o naturales a la composición te ayudará a batallar el estrés y a decorar al mismo tiempo. ¿Quién no quisiera contar con un espacio de trabajo como este?