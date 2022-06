12 comedores y salitas que comparten espacio (en casas pequeñas)

El diseño no sacrifica los deseos de colocar un revestimiento extraordinario con piedras de cuarzo o aparente pero que represente la paleta escogida para este espacio. La imagen nos demuestra el poder del blanco y del color neutro nude para espacios pequeños. Pero hay otros detalles importantes para ganar espacio. La profundidad del aparador es inferior o igual a 40 cm, eso es necesario pues no se rompe la regla de la proporcionalidad y aunque ignoremos esos principios la visión tiene lógica. De igual manera prevalece la linea recta por todos lados, así la luz se proyecta más fácil pues no tiene interferencia y la sensación es limpia y relajante.