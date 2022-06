17 baños pequeños que están para copiarse

En este día traemos un libro de ideas muy especial para aquellas viviendas que no tienen demasiado espacio, sus baños son pequeños, no saben cómo decorarlos o lograr que se vean más cómodos y de dimensiones mayores de las que aparentan. Esto se puede lograr fácilmente cambiando los materiales, combinando sus acabados con accesorios, con piezas modernas y funcionales que se adapten al área donde serán instaladas, sigue con nosotros y NO te pierdas ninguno de estos 17 ejemplos que te darán una solución práctica a continuación…