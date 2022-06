14 alcobas modernas que debes ver antes de cambiar la tuya

La sencillez esta de moda, lo que representa espacios funcionales en los que se introduce nada más que lo necesario. Esto no significa que tengan que ser austeros o desagradables. De hecho, se trata de añadir color, detalles y accesorios curiosos y diferentes que aunque sean pocos cambien el carácter de la habitación y la hagan única. En este libro de ideas te traemos 15 diseños de habitaciones sencillos, prácticos y sin exageraciones o extravagancias de cualquier tipo. Esto no cambia el hecho de que sean diseños agradables y sobre todo que no cansan, es decir que con el paso del tiempo no comienzan a parecernos pesados. Recuerda que el dormitorio es un lugar en el que buscas relajarte y recargar pilas.

Veamos pues estas sencillas y modernas habitaciones…