Cómo almacenar tus cosas de una manera creativa y original

Incluso si el espacio es reducido, no significa que no podemos tener un rincón perfectamente organizado para ese almacenamiento para el que no encontramos lugar. Entre vestidor, librero y vitrina de exhibición, este clóset modular es todo lo que podría necesitar una habitación para tener cada detalle bien pensado. Con rectángulos de tamaños y formas variadas así como lugar para la ropa colgada, nada queda por fuera.