Cómo decorar una sala de menos de 10 m²

Muchas veces no contamos con mucho espacio en nuestros ambiente y nos limitamos mucho al momento de decorar y no siempre quedamos conformes o a gusto con el resultado de la decoración. Hay muchas maneras de hacer que nuestros espacios se vean increíbles por más pequeños que sean, simplemente hay que tener algunas consideraciones básicas que en esta oportunidad nuestros profesionales te mostrarán para que no caigas en esos errores.