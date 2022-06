Cómo tener una casa pequeña pero cómoda y elegante

Todos deseamos movernos con holgura en todos los escenarios de la vida. ¿Te has preguntado si te mueves con holgura dentro de tu casa? ¿Te has visto en la necesidad de maniobrar para sentarte en un lugar determinado o pasar de una área a otra con alguna dificultad o incomodidad? Bien, no tener estos inconvenientes es tener comodidad . Parece existir una relación directa entre el poco espacio y la carencia de comodidad. En realidad, la incomodidad también puede existir en espacios amplios. Es importante asumir ésta condición, comodidad como algo necesario, que se debe lograr. No es difícil, solo con buscarla se encontrará. Para ello, algunas ideas te presentamos con el fin de que tomes nota y logres inspiración adaptada a tus circunstancias y disponibilidad.