8 cocinas pequeñas y modernas que te inspirarán

Esta cocina pequeña no está integrada totalmente al salón, está en un espacio en forma de U ; pero tiene algo especial y es que posee una puerta corrediza para cerrarla a voluntad. Tal vez deseemos que el ruido u olores de la cocina no impregnen el salón, o no deseamos en un momento determinado ver cómo se desenvuelve la faena en ese lugar. Como complemento adicional una cortina blanca del lado exterior puede reforzar la privacidad o revertir el vidrio de la corrediza para una opción opaca. Excelente detalle para una cocina pequeña.