Diseñar baños pequeños puede llegar a ser todo un reto, ¿verdad? Y es que, si bien queremos que nuestros baños sean funcionales, también deseamos que sean estéticos y hermosos. Si este es tu caso, no te preocupes, aquí te damos más de una idea que te inspirará por montones. Recuerda que, contar con un espacio reducido no es un problema; el problema es no contar con ingeniosas ideas de diseño para resolver cada obstáculo…