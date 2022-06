5 Formas de alejar las malas vibras de tu casa

Tener un espacio demasiado desordenado no permitirá que fluya la energía ni mucho menos las buenas ideas. Por esto, te recomendamos deshacerte de las cosas viejas o de aquellas que definitivamente ya no utilizas. Recuerda que acumular de más, podría llenar tu casa de una energía demasiado pesada que en nada favorecerá tu porvenir. No importa si te consideras supersticioso o no, pues de todas maneras está claro que en medio del caos serás mucho menos productivo en tu trabajo y en tus labores diarias; al final de cuentas, no debes olvidar que la productividad casi siempre es equivalente al dinero y que, claro, el dinero vienen siendo el antónimo de la pobreza.