7 errores en la decoración de tu casa (y que la cometemos todos)

Ahora en día es muy fácil llenarse de cables con toda la tecnología que tenemos en casa: el televisor, el play station, el tv cable, Echo Alexa, el cargador del celular, el cable del portátil, el cargador del cigarrillo electrónico, el de la cámara digital y su batería… etc, tantas cosas! Es por eso que hay que ponernos las pilas y no dejarnos undir con esto. Además de fastidioso y fuera de estilo, es súper complicado limpiar nuestro hogar con tanto cablerío. Hay muchas formas de ocultar los cables, por ejemplo, en esta foto tenemos un bahúl que guarda el televisor junto a sus cables. Son muebles súper prácticos. Así con estas ideas creativas, podemos organizar nuestro hogar un poquito más. Para los demás claves, cuando estos no estén en uso, podemos usar una caja de zapatos, enrollarlos y almacenarlos en su interior.