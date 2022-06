5 fachadas muy feas se transforman en casas modernas

La fachadas de una casa son la carta de presentación de su propietario, ella refleja una introducción de lo que puede ser tu hogar por dentro. Te aconsejamos que la actualices, pero si no dispones de gran presupuesto trata de no descuidar ni un solo detalle, no importa si tiene muchos elementos o es una fachada minimalista, lo importante es que no tenga signos de abandono, grietas, pintura desgastada, manchas de humedad, frisos caídos, zonas sin el acabo que las recubre. Por eso en el día de hoy te vamos a mostrar 5 hogares que pasaron de un frente muy feo y anticuado a una cara moderna… NO te pierdas ninguna a continuación…