15 casitas sencillas para que te animes a construir la tuya

No todos los días nos topamos con una moderna, creativa, ingeniosa, ahorrativa y reciclable casa hecha a partir de contenedores. Adoramos este look industrial que, mediante tonalidades pastel logra adquirir un tanto más de calidez. ¿Ves que tu casa no debe se runa mansión para así ser única?

