El mini baño perfecto para el apartamento moderno

Actualiza tu baño. Responde si o no . ¿Es tu lavabo una zona con alma y estilo? ¿ La griferia estimula tu vista de manera positiva? ¿El look de los muebles de tu baño tienen un aspecto fresco y ligero? ¿Sientes que hay elegancia en tu baño? ¿Hay modernismo y funcionalidad en las duchas de tu baño?. Si las respuestas son todas si ¡felicitaciones!. De tener alguna respuesta con no , es bueno que medites sobre ello y no permitas que el baño caiga en el olvido. Podrías hacer los cambios necesarios de manera progresiva, si consideras que no podrías con todos a la vez.

Aquí encontraras ideas para animarte a elaborar un plan que actualice tu baño.