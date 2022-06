Errores al remodelar la fachada de la casa, ¡que no te pase!

Nuestro primer concejo es que entiendas muy bien las condiciones de seguridad de tu ciudad, tu barrio y hasta de tu cuadra. Ahora bien, debes tener en cuenta que, incluso si vives en una de las zonas más seguras, ¡los ladrones siempre estarán al acecho sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Es por esto que, tu prioridad deberá ser instalar una puerta firme y muy segura, así como rejas que tengan la altura necesaria para proteger tu hogar, tus pertenencias y a los tuyos. No olvides que, no está de más instalar un sensor de movimiento que te pueda alertar de cualquier peligro, ¿eh? Y es que, una fachada no puede ser perfecta si no es segura; ¿estás de acuerdo?