Ideas para renovar el patio sin gastar una fortuna

Si no puedes en este momento invertir en el diseño de tu jardín

esto no significa que debas mantenerlo desarreglado. He aquí un arreglo sencillo, económico y que permite disfrutar del espacio. La clave está en la valla que si bien no pertenece a las costosas crea una superficie curiosa e interesante como fondo para las plantas verdes. En el espacio se han plantado especies vegetales de tamaño considerable que dan flores en su temporada para adornarlo. La pared cubierta de madera es un detalle muy acertado.