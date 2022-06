6 errores de principiante que debes evitar cuando decoras tu casa

De acuerdo, si eres nuevo en esto del diseño y de la decoración, es probable que aquello de la jerarquía visual o de los puntos focales te suene algo complejo, pero en realidad no lo es. Entonces: por jerarquizan visual nos referimos a dar prioridad -en tamaño o en color- a un objeto en particular más que a los otros; así las cosas, aquel objeto o elemento con prioridad jerárquica -visual- terminará pro convertirse en el punto focal -hacia donde se direccionan nuestros ojos de forma inmediata- de tu espacio -habitación, sala, comedor, cocina, etc-.

No olvides que para dar con composiciones de diseño o de decoración modernas, deberás contar con un punto focal; aquel punto focal podrá ser el que tú quieras, desde una linda alfombra hasta un colorido cuadro, un enorme candelabro o ¡lo que sea!