6 entradas hermosas para dar la bienvenida a tu casa

Adoramos esta entrada por su sutileza y por su esencia chic y refinada. Antes que nada, está más que claro que no hay lugar donde un tapete étnico y colorido -como lo es el de la imagen superior- no tenga cabida. Así mismo, apreciamos la esencia shabby chic que se permea en el lugar mediante aquel mueble retro -o vintage- pintado de blanco y bellamente adornado por un espejo dorado e igualmente antigüo -o de look antigüo-. He aquí otro acierto: incluir elementos naturales o florales que aporten mucha frescura a la composición.