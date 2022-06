Una casa pequeña y ejemplar perfecta para tu primer terreno

Un hogar al lado del agua es ideal para tener la vida inspirada que queremos, con la tranquilidad que da la brisa del mar. Este palacio de la serenidad tiene frescura y elegancia combinada con un diseño que se ocupa de llenar todos los vacíos con elegancia… Una casa que con tantos detalles es difícil de definir en un solo estilo, y basta con adelantarte que es simplemente espléndida.

Como si no fuese suficiente con los paisajes de ensueño a los que se tiene acceso a través de amplios ventanales en cada espacio, toques frescos y bonitos complementan cada metro cuadrado de forma que no podríamos aburrirnos fácilmente en este recorrido de la creación de los profesionales de Espaco do Traco Arquitectura que te sorprenderá.