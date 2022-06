Con una alcoba, 2 baños y balcón, este apartamento en Bogotá es la sensación

¿Qué me dices de estas modernas cocinas abiertas y tipo americanas que nos permiten ahorrar espacio de fora práctica, estética y funcional? Adoramos todo de esta composición, empezando por el hecho de que la cocina puede hacer las veces de comedor y de barra bar; no olvidemos que la multifuncionalidad es la que nos permite acercarnos a la modernidad. No fascina la combinación de tonos claros y tonos neutros pues, por un lado, la madera clara da la sensación de amplitud visual, mientras que el gris añade elegancia y estilo a los espacios.