6 casas pequeñas, perfectas para tu primera propiedad

He aquí un ejemplo, exquisito, de fachadas hechas en madera color crema. Es evidente que, como lo habíamos mencionado desde un principio, el crema no solo es capaz de adaptarse a todo tipo de climas sino que, encima de todo, sabe adaptarse a todo tipo de estilos. Y es que, este color podría recrear estilos marcadamente modernos y minimalistas -como el de la imagen superior-, así como estilos clásicos, escandinavos, rústicos, campestres, shabby chic, etc.