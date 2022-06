23 Diseños ingeniosos para ocultar la lavadora

Hay lavadoras modernas y muy bellas, con el mejor acabado y una excelente funcionalidad. Pero la realidad es que ahora en día los apartamentos son demasiado pequeños y el espacio disponible no es mucho que digamos. Ahí es cuando entra el dilema. Queremos lavadora y secadora. Pues no importa si son 1 o dos maquinas en la casa… las necesitamos! Pero se vuelve una situación delicada en los apartamentos de hoy ya que no hay espacio suficiente, y estas hermosas y útiles maquinas ocupan mucho espacio. Recuerdo que cuando era niña la secadora estaba en el pasillo del apartamento y era terrible, estaba súper atravesada!. Seguro a más de uno le parece familiar la historia. Si no es en los pasillos será en el baño o la misma cocina… afortunados los que cuentan con un mini patio para ponerlas ahí.

Pero dejémonos de quejar, lo que queremos son soluciones. Y pues si! señoras y señores, hoy les traemos 23 ideas súper buenas, que de manera ingeniosa esconden las lavadoras en el apartamento… (muy discretamente) Hay unos diseños de madera espectaculares que te puede hacer el carpintero fácilmente, y así lograr disimular la maquina en la casa.

Cuéntanos que idea te gusta más, si la usaste y como te fué.