Formas de decorar tu sala para que quede moderna y acogedora

Se le califica como un material atemporal, pues no pasa de moda y siempre se valorará. Tambien es versátil y se puede pintar. Cuando se adosa en la pared podrá seguir un diseño lineal o figurando una trayectoria planificada. Y por si fuera poco no es conflictivo con ningún estilo. Por esas razones, no temas usar el ladrillo.