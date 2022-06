6 Ideas para colocar la nevera en mini apartamentos

Si definitivamente -y por cuestiones de espacio- debes decidirte por una nevera más pequeña, te recomendamos elegir una que sea única, original e inolvidable. Recuerda que, muchas veces, los mejores perfumes vienen en envases pequeños y que, por lo mismo, que tu nevera sea pequeña no implica que deba ser aburrida, anticuada u obsoleta; ¡no es cantidad sino calidad! ¿Qué me dices de adquirir una pequeñita nevera con un look muy chic y retro como esta?

