40 cocinas rústicas que te dejarán con la boca abierta

Hoy hablamos del estilo rural o rústico. Un estilo que no sólo sirve para casas de campo, pero es capaz de ser parte de cualquier apartamento en la ciudad. Cuando hablamos de cocinas rústicas, nos llega a la mente un amplio espacio con grandes encimeras y hornos de tamaño más que familiar, pero esto no quiere decir que no puedan caber en apartamentos también, pues ese estilo es muy provechoso y típico colombiano… nos encanta!!!!

El estilo de las fincas es dominantemente rustico, ladrillos por aquí madera por allá… nos encanta! Hoy hablamos de cocinas de campo y para ello tiene que tener cuidado con la elección de muebles y accesorios, pues éstos hacen la diferencia. Por lo tanto, los materiales que más van a ver en las siguientes fotos son: madera, piedra y ladrillo. La madera es el material más utilizado en cualquier cocina campestre. Para inspirarte, hemos compilado una galería de 40 cocinas de campo, que te van a sorprender y van a convencerte de que es hora de cambiar la tuya. ¿Que mejor que una cocina de estilo rústico? No importa que estés en la ciudad, también cabe la posibilidad de que tengas tu cocina rústica hermosa. ¿y porqué no?