7 pequeñas pero increíble casas modernas

He aquí un factor muy moderno: poner la dirección de forma clara, amplia y concisa. Recuerda que, además de verse bien, al poner los números de tu calle de forma visible, ayudarás a que quienes quieran visitarte ¡no se pierdan! He aquí otro elemento muy importante para lograr que una fachada y un diseño de exteriores sea perfecto: las ventanas o ventanales. No olvides que, si una vivienda es demasiado pequeña, el paso de luz natural a su interior la hará ver más grande. Así las cosas, entre más grandes sean las entradas de luz, ¡mucho mejor!