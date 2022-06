3 pequeñas pero increíbles casas de madera

¿Piensas que una casa pequeña es una desventaja? Velo desde el lado positivo, una casa pequeña significa menos esfuerzo para mantenerla arreglada y limpia. Y si te preocupa el hecho de que no te alcanza el espacio quizá la solución no es tener mas espacio sino aprovecharlo al máximo.

Para mostrarte unos ejemplos te traemos este libro de ideas en el que te presentamos tres bellas casitas de madera en las que cada rincón ha sido aprovechado. Queremos mostrarte los mecanismos existentes que permiten aprovechar al máximo el espacio, no dejes de seguirnos y descubrir estas lindas y originales casitas. Verás que una superficie pequeña puede ser todo lo que necesitas.