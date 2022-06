29 cocinitas que te van a inspirar si tu casa es pequeña

Una vivienda no puede prescindir de una buena cocina, no importa el tamaño o los m2, siempre habrá una solución funcional si buscas el consejo de un profesional experto que te guiará de la mejor forma, Lo más importante es que tengas una idea clara y logres incorporar todas las ideas para resolver esta sección de tu hogar. Por eso el día de hoy te traemos una selección de cocinitas rojas, blancas, azules, de madera, con acrílico, con mesadas de granito, mármol o cuarzo, que NO puedes dejar de tomar nota a continuación…