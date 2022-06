9 formas geniales para decorar el techo de tu habitación

Tu habitación a veces no es lo que esperas o sientes que el espacio no da para mucho, por eso en el día de hoy queremos mostrarte algunas opciones para que juegues con la decoración del techo y mantengas un interior agradable, moderno, espacioso a la vista, con algunos detalles que pueden llenarlo de mucha iluminación natural o volverlo más cálido de lo que pueda estar siendo en este momento. Así que toma papel y lápiz para que no te pierdas ninguno de estos ejemplos a continuación…