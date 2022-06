14 salas con decoración espectacular

Adoramos la tendencia del all in white pues no solo nos parece muy favorecedora en el sentido de que amplia visualmente los espacios, sino que -además- nos resulta una propuesta muy chic, sobria y repleta de sofisticación. Así mismo, nos fascinan los pequeños toques de rosado y de verde que se destacan en los cojines, las decoraciones y los elementos florales y naturales que procuran frescura. Bonito aquel nicho de pared, ¿eh?