7 ideas geniales para tener hamacas en el patio de la casa

Si mecerte no es lo tuyo y, muy por el contrario, es un factor que te marea o no te perite descansar del todo, te invitamos a considerar una hamaca de estas que, como ves, ¡no cuelga! S trata de una hamaca corriente sujetada a una base sólida que se ubica en el suelo. Recuerda que, entre gustos no hay disgustos y que aquí tenemos algo para cada tipo de persona.