Mesones de porcelanato calidad y belleza

La tecnología delos mesones de cocina fabricadas en porcelánico o porcelanato garantiza su durabilidad y resistencia al calor directo, a la vez que protege sus colores. Es un material apropiado para el uso intensivo que se le dará en la cocina, incluso no se quema, ni se rayan si colocamos objetos calientes sobre ella. No es poroso y no produce hongos o bacterias. En el diseño se evidencia que el material de la encimera puede fusionarse con un estilo clásico.