Casa de madera de dos pisos espectacular

El cemento, el ladrillo, la madera, las estructuras arquitectónicas visibles y los objetos de metal, entre ellos el acero, las tuberias expuestas y el sentido de utilidad juegan interesante papel en el estilo industrial. Y por su puesto todo aquello que se usaba o se usa en la empresa, en la fabrica y en el taller. Y como buena noticia, hoy puedes comprar lo que desees de este estilo en las tiendas de decoración.

El diseño de Sent to Dwarf nos deleita con este sutil estilo, que aunque no lo creas es de especial sensibilidad. Todo aquello que representa una añoranza y un deseo de estar, porque se reconoce que con él se da felicidad a aquellos que aman el aire industrial.