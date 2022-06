Los 6 errores que debes evitar en la decoracion de tu casa

Bien lo dice el refrán; si algo es provisional, se quedará . No compres muebles, lamparas o accesorios para el uso del mientras tanto pensando que son provisionales. Es preferible esperar y no gastar los recursos financieros con la excusa de que no nos gusta, pero es económico y después compraremos el definitivo. Piensa en los accesorios y muebles atemporales; aquellos en la que el tiempo no les afectaría, los cuales son generalmente los de lineas simples.

