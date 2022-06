9 tipos de muebles que no debes comprar

Aparentar no es buena idea, ni en lo personal ni en lo material. Montar y mostrar una casa de apariencia majestuosa, de príncipes de la época colonial, no resultará convincente por el espacio, por la estructura y diseño y lo único que harás es comprar muebles fuera de concepto, que no encajan con tu decoración, resultará algo muy forzado que no guardará armonía con el entorno. Ten cuidado al elegir, que el ego de la apariencia no te envuelva.