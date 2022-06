6 razones por las que contratar a un jardinero siempre es buena idea

Como sabrás, tu jardín es todo un ecosistema en el que deben convivir y coexistir de forma armónica más de una especie de plantas y de flores, ¿eh? La idea no es entonces la de alterar el orden y la paz al elegir tus plantas al azar y basándote, únicamente, en tus gustos o incluso en tus caprichos. Puede que ames mucho el color y la estética de un tipo de flores, pero si estas no van a convivir bien con las que ya has plantado o si no serán capaces de crecer y de desarrollarse como deben debido a un árbol que entorpece el paso de luz -por ejemplo-, entonces esta ¡no será la mejor idea! Un jardinero hará de tu jardín un ecosistema estable, ¿lo ves?