¡Baños modernos y absolutamente perfectos!

Incluir repisas flotantes, estantes flotantes y -en general- muebles flotantes, no solo te permitirá ahorrar espacio sino que, además, aportará un look muy moderno a tus baños y a tus interiores. Reuerda que hay cientos de tipos de repisas, de grosores, de acabados y de diseños. ¿Qué me dices de esta repisas hecha de un tronco rústico y poco trabajado en su forma?